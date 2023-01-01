Криминалистическая проверка автомобиля

Проверить юридическую чистоту автомобиля просто. Оставьте заявку на криминалистическую проверку автомобиля, мы проверим документы и историю авто, а также числится ли он в розыске или в залоге у банка.
Криминалистическая экспертиза или КЭ – это сложная процедура, позволяющая детально проверить текущее состояние машины (соответствие VIN, идентификаторов двигателя и кузова, соответствие регистрационных номеров паспортным данным и т. д), пролить свет на её прошлое и разобраться в произошедшем ДТП. Такая манипуляция проводится в дополнение к юридической проверке, которая устанавливает чистоту истории авто (отсутствие залога, кредита, ареста, угона).
Чаще всего автоэкспертиза назначается уполномоченными органами в рамках расследования по делу об административном или уголовном правонарушении, связанном с автомобильной аварией. Если имеющихся документов и свидетельских показаний недостаточно для восстановления картины произошедшего, то на помощь приходит такая экспертиза.
Автомобильная экспертиза незаменима и в других случаях:
Нормой для проведения проверки служит ФЗ-73 от 31.05.2001 г.
Главное преимущество такой проверки состоит в том, что она позволяет реконструировать события из прошлого и получить требуемые сведения на конкретный момент времени. Кроме того, КЭ – это шанс узнать, была ли у водителей объективная возможность избежать нарушения ПДД и столкновения, в какой мере их действия привели к итоговому результату, и как могла бы развиваться ситуация, если бы они поступили иначе. Эта информация имеет большой вес в суде и значительно влияет на то, как будет решено дело.
Такая проверка помогает понять, как и почему произошла авария, и как вели себя участники ДТП. В частности, в ходе экспертизы устанавливаются следующие данные:
При возникновении происшествия на дороге важно оценить техническое состояние самого автомобиля. Это позволяет выявить возможные поломки и установить, были ли они причиной ДТП, и если да, то в какой степени. Такая экспертиза включает следующие аспекты:
В данном случае объектом изучения является положение автотранспортных средств в момент аварии и имеющиеся следы на дорожном покрытии.
Трассологическая проверка позволяет выявить:
Ещё одна важная задача после ДТП – оценить состояние дорожного полотна и другие условия, в которых двигались автомобили. Это особенно актуально на второстепенных дорогах, качество которых часто оставляет желать лучшего, и в регионах, где состоянию дорог не всегда уделяется достаточное внимание.
Такая техническая проверка призвана установить следующее:
После дорожного происшествия перед владельцами пострадавших машин встаёт задача отремонтировать свои авто. Для получения компенсации от страховой компании важно получить объективную оценку ущерба, и для этого существует автотовароведческая экспертиза. Она нужна и в том случае, если одна их сторон не согласна с озвученной оценкой ущерба и требует её пересмотра.
Такая проверка выявляет:
Потребность проверить физическое состояние машины возникает не только в случае аварии, но и перед покупкой авто. Не секрет, что некоторые автомобилисты намеренно скрывают сведения о прошлых повреждениях и ремонтах, перебивке госномеров и других особенностях. Узнать эту информацию можно только в ходе экспертной проверки.
Такая автотехническая экспертиза обычно проводится по инициативе будущего покупателя. Она устанавливает: имеются ли следы приварки узлов или незаводские соединения, есть ли подчистки в документах на автомобиль, насколько машина соответствует заявленным техническим параметрам, и справедлива ли назначенная продавцом цена сделки.
Криминалистическая автоэкспертиза – это комплексная услуга, которая требует тщательного квалифицированного подхода и зачастую сопровождается привлечением нескольких специалистов. Проверка, не предполагающая выезд на место ДТП, проводится по следующей схеме:
При выполнении экспертизы для выяснения обстоятельств аварии и проверки дорожных условий эксперты выезжают на место аварии и тщательно исследуют каждый квадратный метр. В большинстве случаев такая процедура возможна лишь в течение ограниченного времени после ДТП, т.к. активный трафик в месте происшествия стирает следы и признаки, необходимые оценщикам.
Если есть подозрения, что назначенная судом официальная проверка могла быть проведена в интересах одной из сторон дела, то есть возможность заказать независимую экспертизу. Такую услугу оказывают специализированные фирмы. При выборе подрядчика не стоит гнаться за низкой ценой и короткими сроками. Гораздо важнее выбрать проверенную компанию, имеющую многолетний опыт проведения автоэкспертизы с внимательным отношением к деталям.
Криминалистическая автоэкспертиза потребует времени и определённых финансовых затрат. Но все усилия однозначно окупятся, поскольку такая проверка обеспечит получение ценных сведений, которые помогут пострадавшей стороне ДТП доказать свою невиновность и избежать незаслуженного наказания, а будущему владельцу машины – убедиться, что он вступает в честную сделку и покупает машину с безупречной историей.