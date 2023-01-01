Криминалистическая проверка автомобиля

Проверить юридическую чистоту автомобиля просто. Оставьте заявку на криминалистическую проверку автомобиля, мы проверим документы и историю авто, а также числится ли он в розыске или в залоге у банка.

Результаты проверки подтверждаются документально, выдается справка по результатам проверки. При возникновении проблем с регистрацией авто наши юристы подключаться к решению любого вопроса.

Многолетний опыт работы наших специалистов в ведомственных подразделениях МВД (ЭКЦ, подразделениях РОЗЫСКА, ГИБДД и т.д.), наличие современного технического оборудования и наши нестандартные подходы к проверке каждого транспортного средства исключает риски покупки криминального авто.

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Ваша заявка принята. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Криминалистическая экспертиза или КЭ – это сложная процедура, позволяющая детально проверить текущее состояние машины (соответствие VIN, идентификаторов двигателя и кузова, соответствие регистрационных номеров паспортным данным и т. д), пролить свет на её прошлое и разобраться в произошедшем ДТП. Такая манипуляция проводится в дополнение к юридической проверке, которая устанавливает чистоту истории авто (отсутствие залога, кредита, ареста, угона).

Когда и зачем проводится криминалистическая экспертиза

Чаще всего автоэкспертиза назначается уполномоченными органами в рамках расследования по делу об административном или уголовном правонарушении, связанном с автомобильной аварией. Если имеющихся документов и свидетельских показаний недостаточно для восстановления картины произошедшего, то на помощь приходит такая экспертиза.

Автомобильная экспертиза незаменима и в других случаях:

перерегистрация авто;

машина фигурирует в деле как улика (наезд с летальным исходом, транспортировка запрещённых веществ, хищение и проч.);

ввоз из-за границы и растаможка;

при техосмотре в ГИБДД не удалось распознать номер двигателя, кузова или других частей ТС.

Нормой для проведения проверки служит ФЗ-73 от 31.05.2001 г.

Главное преимущество такой проверки состоит в том, что она позволяет реконструировать события из прошлого и получить требуемые сведения на конкретный момент времени. Кроме того, КЭ – это шанс узнать, была ли у водителей объективная возможность избежать нарушения ПДД и столкновения, в какой мере их действия привели к итоговому результату, и как могла бы развиваться ситуация, если бы они поступили иначе. Эта информация имеет большой вес в суде и значительно влияет на то, как будет решено дело.

Выяснение обстоятельств ДТП

Такая проверка помогает понять, как и почему произошла авария, и как вели себя участники ДТП. В частности, в ходе экспертизы устанавливаются следующие данные:

скорость движения транспортных средств до момента столкновения;

длина тормозного пути;

местонахождение каждого ТС на разных этапах ДТП;

обозначение правил ПДД в месте аварии, и могли ли участники полноценно увидеть их и соблюсти;

крайняя точка во времени и пространстве, в которой участники могли предотвратить ДТП, и насколько велика была вероятность избежать столкновения.

Оценка состояния машины после ДТП

При возникновении происшествия на дороге важно оценить техническое состояние самого автомобиля. Это позволяет выявить возможные поломки и установить, были ли они причиной ДТП, и если да, то в какой степени. Такая экспертиза включает следующие аспекты:

состояние машины и всех её частей, узлов и агрегатов;

причины установленных повреждений;

взаимосвязь между поломками и аварией;

была ли у водителя возможность избежать ДТП с учётом имевшегося на момент аварии технического состояния автомобиля.

Транспортно-трассологическая экспертиза

В данном случае объектом изучения является положение автотранспортных средств в момент аварии и имеющиеся следы на дорожном покрытии.

Трассологическая проверка позволяет выявить:

точное место столкновения или наезда на пешехода;

траекторию следования машин до и после аварии и их положение относительно друг друга и полотна дороги;

место контакта транспортных средств и полученные в результате этого повреждения;

наличие неподвижно стоявших машин в месте аварии;

нарушенные ПДД и возможность избежать происшествия.

Проверка дорожных условий

Ещё одна важная задача после ДТП – оценить состояние дорожного полотна и другие условия, в которых двигались автомобили. Это особенно актуально на второстепенных дорогах, качество которых часто оставляет желать лучшего, и в регионах, где состоянию дорог не всегда уделяется достаточное внимание.

Такая техническая проверка призвана установить следующее:

соответствие асфальтового покрытия в месте ДТП применимым требованиям качества;

степень влияния повреждений полотна на возникновение аварии;

сложность прохождения участка трассы, на котором произошло столкновение;

определение видимости и других природных факторов, которые могли спровоцировать ДТП;

наличие форс-мажорных обстоятельств в момент аварии.

Оценка ущерба

После дорожного происшествия перед владельцами пострадавших машин встаёт задача отремонтировать свои авто. Для получения компенсации от страховой компании важно получить объективную оценку ущерба, и для этого существует автотовароведческая экспертиза. Она нужна и в том случае, если одна их сторон не согласна с озвученной оценкой ущерба и требует её пересмотра.

Такая проверка выявляет:

актуальную рыночную стоимость ТС;

полученные дефекты;

расчётную стоимость необходимых запчастей и ремонтных работ с учётом износа (при его наличии).

Экспертиза при покупке автомобиля

Потребность проверить физическое состояние машины возникает не только в случае аварии, но и перед покупкой авто. Не секрет, что некоторые автомобилисты намеренно скрывают сведения о прошлых повреждениях и ремонтах, перебивке госномеров и других особенностях. Узнать эту информацию можно только в ходе экспертной проверки.

Такая автотехническая экспертиза обычно проводится по инициативе будущего покупателя. Она устанавливает: имеются ли следы приварки узлов или незаводские соединения, есть ли подчистки в документах на автомобиль, насколько машина соответствует заявленным техническим параметрам, и справедлива ли назначенная продавцом цена сделки.

Алгоритм проведения проверки

Криминалистическая автоэкспертиза – это комплексная услуга, которая требует тщательного квалифицированного подхода и зачастую сопровождается привлечением нескольких специалистов. Проверка, не предполагающая выезд на место ДТП, проводится по следующей схеме:

Заключение договора. Осмотр машины, выявление поломок и проблемных узлов. Анализ кузов на предмет прошлых вмешательств. Составление подробного заключения, пригодного для использования в суде.

При выполнении экспертизы для выяснения обстоятельств аварии и проверки дорожных условий эксперты выезжают на место аварии и тщательно исследуют каждый квадратный метр. В большинстве случаев такая процедура возможна лишь в течение ограниченного времени после ДТП, т.к. активный трафик в месте происшествия стирает следы и признаки, необходимые оценщикам.

Если есть подозрения, что назначенная судом официальная проверка могла быть проведена в интересах одной из сторон дела, то есть возможность заказать независимую экспертизу. Такую услугу оказывают специализированные фирмы. При выборе подрядчика не стоит гнаться за низкой ценой и короткими сроками. Гораздо важнее выбрать проверенную компанию, имеющую многолетний опыт проведения автоэкспертизы с внимательным отношением к деталям.

Криминалистическая автоэкспертиза потребует времени и определённых финансовых затрат. Но все усилия однозначно окупятся, поскольку такая проверка обеспечит получение ценных сведений, которые помогут пострадавшей стороне ДТП доказать свою невиновность и избежать незаслуженного наказания, а будущему владельцу машины – убедиться, что он вступает в честную сделку и покупает машину с безупречной историей.