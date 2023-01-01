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Криминалистическая проверка автомобиля перед покупкой | Fresh Auto

Криминалистическая проверка автомобиля

Проверить юридическую чистоту автомобиля просто. Оставьте заявку на криминалистическую проверку автомобиля, мы проверим документы и историю авто, а также числится ли он в розыске или в залоге у банка.

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Что входит в юридическую проверку авто?

  1. Проверка документов: ПТС, СТС, нотариальные доверенности, паспорт гражданина РФ на предмет их соответствия документам, изготовленным на предприятии «ГОЗНАК» и действительности.
  2. Проверка маркировочных обозначений на узлах и агрегатах АМТС с целью установления их соответствия маркировкам, нанесенным на предприятии – изготовителе, и обнаружения возможного изменения их первоначального содержания.
  3. Проверка авто и регистрационных документов на предмет возможных обременений.
  4. Определение степени рисков, которые могут затруднить регистрационные действия в ГИБДД и дальнейшую эксплуатацию авто, а также другие возможные негативные последствия.

Преимущества криминалистической проверки во Fresh Сервис:

Опыт и оборудование.
Многолетний опыт работы наших специалистов в ведомственных подразделениях МВД (ЭКЦ, подразделениях РОЗЫСКА, ГИБДД и т.д.), наличие современного технического оборудования и наши нестандартные подходы к проверке каждого транспортного средства исключает риски покупки криминального авто.
Комплексная проверка.
Мы проводим комплексную проверку ТС, документов, а также историю регистрации ТС.
Гарантии.
Результаты проверки подтверждаются документально, выдается справка по результатам проверки. При возникновении проблем с регистрацией авто наши юристы подключаться к решению любого вопроса.

Наши дилерские центры

г. Москва, 78-й км МКАД 2Б
г. Воронеж, ул. Московское шоссе, 14
г. Воронеж, ул. Изыскателей, 29к2
г. Волгоград, проспект Маршала Жукова, 94д
Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14 к1
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59Е
ул. Автомобильная, 17, хутор Красный Пахарь
г.Тюмень, ул. Федюнинского, 65А
г. Ставрополь, ул. Южный Обход, 57
г. Екатеринбург, ул. Артинская, 23Г
г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
г. Москва, 78-й км МКАД 2Б
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г. Воронеж, ул. Московское шоссе, 14
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г. Воронеж, ул. Изыскателей, 29к2
+7 (473) 211 22 40
г. Волгоград, проспект Маршала Жукова, 94д
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Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
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+7 (861) 203 33 01
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59Е
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ул. Автомобильная, 17, хутор Красный Пахарь
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Криминалистическая экспертиза или КЭ – это сложная процедура, позволяющая детально проверить текущее состояние машины (соответствие VIN, идентификаторов двигателя и кузова, соответствие регистрационных номеров паспортным данным и т. д), пролить свет на её прошлое и разобраться в произошедшем ДТП. Такая манипуляция проводится в дополнение к юридической проверке, которая устанавливает чистоту истории авто (отсутствие залога, кредита, ареста, угона).

Когда и зачем проводится криминалистическая экспертиза

Чаще всего автоэкспертиза назначается уполномоченными органами в рамках расследования по делу об административном или уголовном правонарушении, связанном с автомобильной аварией. Если имеющихся документов и свидетельских показаний недостаточно для восстановления картины произошедшего, то на помощь приходит такая экспертиза.

Автомобильная экспертиза незаменима и в других случаях:

  • перерегистрация авто;
  • машина фигурирует в деле как улика (наезд с летальным исходом, транспортировка запрещённых веществ, хищение и проч.);
  • ввоз из-за границы и растаможка;
  • при техосмотре в ГИБДД не удалось распознать номер двигателя, кузова или других частей ТС.

Нормой для проведения проверки служит ФЗ-73 от 31.05.2001 г.

Главное преимущество такой проверки состоит в том, что она позволяет реконструировать события из прошлого и получить требуемые сведения на конкретный момент времени. Кроме того, КЭ – это шанс узнать, была ли у водителей объективная возможность избежать нарушения ПДД и столкновения, в какой мере их действия привели к итоговому результату, и как могла бы развиваться ситуация, если бы они поступили иначе. Эта информация имеет большой вес в суде и значительно влияет на то, как будет решено дело.

Выяснение обстоятельств ДТП

Такая проверка помогает понять, как и почему произошла авария, и как вели себя участники ДТП. В частности, в ходе экспертизы устанавливаются следующие данные:

  • скорость движения транспортных средств до момента столкновения;
  • длина тормозного пути;
  • местонахождение каждого ТС на разных этапах ДТП;
  • обозначение правил ПДД в месте аварии, и могли ли участники полноценно увидеть их и соблюсти;
  • крайняя точка во времени и пространстве, в которой участники могли предотвратить ДТП, и насколько велика была вероятность избежать столкновения.

Оценка состояния машины после ДТП

При возникновении происшествия на дороге важно оценить техническое состояние самого автомобиля. Это позволяет выявить возможные поломки и установить, были ли они причиной ДТП, и если да, то в какой степени. Такая экспертиза включает следующие аспекты:

  • состояние машины и всех её частей, узлов и агрегатов;
  • причины установленных повреждений;
  • взаимосвязь между поломками и аварией;
  • была ли у водителя возможность избежать ДТП с учётом имевшегося на момент аварии технического состояния автомобиля.

Транспортно-трассологическая экспертиза

В данном случае объектом изучения является положение автотранспортных средств в момент аварии и имеющиеся следы на дорожном покрытии.

Трассологическая проверка позволяет выявить:

  • точное место столкновения или наезда на пешехода;
  • траекторию следования машин до и после аварии и их положение относительно друг друга и полотна дороги;
  • место контакта транспортных средств и полученные в результате этого повреждения;
  • наличие неподвижно стоявших машин в месте аварии;
  • нарушенные ПДД и возможность избежать происшествия.

Проверка дорожных условий

Ещё одна важная задача после ДТП – оценить состояние дорожного полотна и другие условия, в которых двигались автомобили. Это особенно актуально на второстепенных дорогах, качество которых часто оставляет желать лучшего, и в регионах, где состоянию дорог не всегда уделяется достаточное внимание.

Такая техническая проверка призвана установить следующее:

  • соответствие асфальтового покрытия в месте ДТП применимым требованиям качества;
  • степень влияния повреждений полотна на возникновение аварии;
  • сложность прохождения участка трассы, на котором произошло столкновение;
  • определение видимости и других природных факторов, которые могли спровоцировать ДТП;
  • наличие форс-мажорных обстоятельств в момент аварии.

Оценка ущерба

После дорожного происшествия перед владельцами пострадавших машин встаёт задача отремонтировать свои авто. Для получения компенсации от страховой компании важно получить объективную оценку ущерба, и для этого существует автотовароведческая экспертиза. Она нужна и в том случае, если одна их сторон не согласна с озвученной оценкой ущерба и требует её пересмотра.

Такая проверка выявляет:

  • актуальную рыночную стоимость ТС;
  • полученные дефекты;
  • расчётную стоимость необходимых запчастей и ремонтных работ с учётом износа (при его наличии).

Экспертиза при покупке автомобиля

Потребность проверить физическое состояние машины возникает не только в случае аварии, но и перед покупкой авто. Не секрет, что некоторые автомобилисты намеренно скрывают сведения о прошлых повреждениях и ремонтах, перебивке госномеров и других особенностях. Узнать эту информацию можно только в ходе экспертной проверки.

Такая автотехническая экспертиза обычно проводится по инициативе будущего покупателя. Она устанавливает: имеются ли следы приварки узлов или незаводские соединения, есть ли подчистки в документах на автомобиль, насколько машина соответствует заявленным техническим параметрам, и справедлива ли назначенная продавцом цена сделки.

Алгоритм проведения проверки

Криминалистическая автоэкспертиза – это комплексная услуга, которая требует тщательного квалифицированного подхода и зачастую сопровождается привлечением нескольких специалистов. Проверка, не предполагающая выезд на место ДТП, проводится по следующей схеме:

  1. Заключение договора.
  2. Осмотр машины, выявление поломок и проблемных узлов.
  3. Анализ кузов на предмет прошлых вмешательств.
  4. Составление подробного заключения, пригодного для использования в суде.

При выполнении экспертизы для выяснения обстоятельств аварии и проверки дорожных условий эксперты выезжают на место аварии и тщательно исследуют каждый квадратный метр. В большинстве случаев такая процедура возможна лишь в течение ограниченного времени после ДТП, т.к. активный трафик в месте происшествия стирает следы и признаки, необходимые оценщикам.

Если есть подозрения, что назначенная судом официальная проверка могла быть проведена в интересах одной из сторон дела, то есть возможность заказать независимую экспертизу. Такую услугу оказывают специализированные фирмы. При выборе подрядчика не стоит гнаться за низкой ценой и короткими сроками. Гораздо важнее выбрать проверенную компанию, имеющую многолетний опыт проведения автоэкспертизы с внимательным отношением к деталям.

Криминалистическая автоэкспертиза потребует времени и определённых финансовых затрат. Но все усилия однозначно окупятся, поскольку такая проверка обеспечит получение ценных сведений, которые помогут пострадавшей стороне ДТП доказать свою невиновность и избежать незаслуженного наказания, а будущему владельцу машины – убедиться, что он вступает в честную сделку и покупает машину с безупречной историей.

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